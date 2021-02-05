Внутри Жабенко

На телеканале ТНТ и платформе Premier закончился сериал «Полет», дебют Петра Тодоровского, младшего из режиссерской династии Тодоровских. История о шести сотрудниках московской строительной фирмы, чудом избежавших смерти и пытающихся жить дальше, поначалу будто бы отсылает к «Остаться в живых», но на самом деле ориентируется на классику совсем другого рода

Шестеро сотрудников московской строительной компании не попали на свой рейс в Пермь, перепутав Шереметьево и Внуково. Самолет, на который они спешили, рухнул, все пассажиры погибли, а герои осознали, что вытянули счастливый билет на новую жизнь. Через какое-то время мы увидим эту же шестерку в декорациях обшарпанного пионерлагеря — стены украшены сюрреалистической лепниной, пиджаки и юбки забрызганы кровью, в одной из комнат лежит труп, а в дорожные чемоданы набиты миллионы долларов.

Поначалу первый громкий проект Петра Тодоровского (дебютный полный метр «Лавстори» в прокат до сих пор не вышел) настраивает на мистический лад. Иначе к чему тут эти огромные цветастые спруты, ползущие по фасаду пионерлагеря, или завязка, будто подсмотренная у молодежного хоррора «Пункт назначения»? Там, напомним, подростки обманули смерть, не попав на самолет, который взорвался в воздухе, после чего злой рок упорно пытался добраться до «счастливчиков».

Но довольно быстро выясняется, что «Полет» не мистический аттракцион, а хмурая драматическая история про несчастных соотечественников. И параллели что с «Пунктом назначения», что с «Остаться в живых», которые возникают особенно после прочтения синопсиса, скорее ложные. Российским «пассажирам» не уготованы увлекательные приключения в таинственных джунглях — их чистилищем становится неуютная Москва. Пожалуй, единственное, что роднит сериал Тодоровского с культовым американским шоу,— это драматургия эпизодов. Каждая серия посвящена одному из шестерых героев — из них мы узнаем, какую бессмысленную жизнь они влачили до катастрофы и как попытались изменить ее после. А проводником по душам офисного планктона служит старенький кассетный диктофон, на который они записывают послания для близких из заброшенного пионерлагеря.

Истории понятны и узнаваемы, если не сказать заурядны. Ира Ковалева (Оксана Акиньшина) была несчастлива в браке с неверным мужем, а после несостоявшегося полета решила дать волю своему либидо. Начальник юротдела Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) из пронырливого карьериста превратился в невротичного гуляку. Таня, по прозвищу Котенок (Юлия Хлынина), готовила себя к перспективному замужеству, а в итоге связалась с коллегой Илюшей (Павел Табаков), который, как выяснилось, оказался любителем драк и неудачливым писателем. Катя (Евгения Добровольская) потерпела неудачу с тремя приемными детьми — и теперь пытается восстановить с ними доверительные отношения.

Из общего ряда во всех смыслах выбивается серия, где зрителю удается побывать внутри алкоголика и наркомана Жабенко, который бьет женщин, пьет на рабочем месте и вдобавок задолжал приличную сумму криминальному авторитету. В отличие от большинства героев, уставших быть правильными и уходящих вразнос, он пытается совершить обратное движение. Сыгравший Жабенко Михаил Ефремов тут вроде бы выступил в своем обычном амплуа, и в то же время эта роль в его фильмографии совершенно уникальная. Во многом потому, что Тодоровский оказался своего рода пророком, практически предсказав прошлогоднее ДТП с участием актера в сценарии «Полета», и от этого совпадения при просмотре становится не по себе.

Однако в силу того, что линии жизни пяти главных героев дают довольно-таки однообразный излом, есть опасение, что редкие зрители доберутся до последних двух серий. А ведь именно там начинается все самое интересное: рассказ о метаморфозах офисного планктона превращается в полноценную криминальную драму. Характерно, что финальный эпизод начинается с вроде бы не очень обязательного флешбэка из 90-х, который нужен лишь для того, чтобы показать, что в России с тех пор мало что изменилось. Эта мысль довольно часто звучит в фильмах и сериалах, к которым имеет отношение продюсерский дуэт Валерия Федоровича и Евгения Никишова (от «Пьяной фирмы» Григория Константинопольского до «Маши» Анастасии Пальчиковой). Если хорошенько поскрести наши нулевые, десятые и двадцатые, то обязательно находятся 90-е, вытесненные коллективным бессознательным. Поэтому и шансы на новую жизнь чаще всего оказываются ловушкой, временной петлей, попав в которую, герои упираются в собственное прошлое.

К финалу становится окончательно ясно, что «Полет» никакой не наш ответ «Пункту назначения» и не наш вариант «Остаться в живых», а вариация на тему «Во все тяжкие». Шестеро героев переосмысливают собственную жизнь после столкновения со смертью и решают вырваться из порочного круга скромных зарплат, семейных обязательств и карьерных решений. Тут-то и оказывается, что вторая жизнь в России — не подарок, а мучение, ведь по факту она ничем не краше первой.

Смотреть: ТНТ, Premier