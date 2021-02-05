Каллиграфия в ювелирном эквиваленте

Эта коллекция — попытка соединить две главные страсти Лоуренса Граффа: первоклассные драгоценные камни и первоклассное современное искусство. И только что Graff показал ее вторую часть, заметно отличающуюся от первой

Лоуренс Графф известен не только тем, что через его руки проходят самые выдающиеся бриллианты, а из его мастерской выходят исключительные украшения, но и тем, что у него собрана замечательная коллекция современного искусства. И если его украшения — воплощение гармонии и классики, то предмет его коллекции — работы Баския, Харинга и подобные им — дисгармоничен и драматичен. Хотя в ряду имен, важных для Лоуренса Граффа, есть одно, полное самой гармонической красоты — Сай Туомбли, работы которого Графф начал собирать еще при жизни художника. И вот некоторое время назад Графф решил попытаться соединить одного из своих любимейших художников со своим любимым делом — компания Graff выпустила коллекцию украшений, которая была названа Inspired by Twombly.

Соединить, конечно, не совсем верное слово, как и перевести или пересказать,— скорее создать ювелирными средствами такой оммаж великому художнику и даже не вообще карьере Туомбли, долгой и разнообразной, а одному его художественному приему, достаточно, впрочем, знаменитому. Речь идет о его абстрактной каллиграфии, о нежнейших, выразительнейших и загадочных каракулях, в которых Туомбли зашифровывал свои чувства и свое знание о мире. Они выглядят одновременно и как первые детские опыты, и как письменность исчезнувшей цивилизации — именно завитки, петельки, палочки и окружности ранних работ Туомбли стали тем, что нужно вспоминать, глядя на украшения из коллекции Inspired by Twombly.

Первая часть этой коллекции появилась в 2019-м, и в ней ювелиры Graff попробовали найти ювелирный эквивалент всей каллиграфии Туомбли: асимметричные завитки, похожие на запись сбивчивого внутреннего монолога, были выложены бриллиантами разного размера и разной огранки — круглой, изумрудной и оригинальной, разработанной Graff,— и превращены в причудливые браслеты и часы с секретом, асимметричные же спирали растянуты, выложены бриллиантами вперемешку с изумрудами, сапфирами или рубинами и превращены в длинные серьги. Забавно, что, получив трехмерность, эти абстракции местами стали выглядеть вполне фигуративно, как спутанные банты, завязанные нервной артистической рукой, и этому впечатлению помогала подвижность сочленения отдельных частей украшений и невидимая закрепка камней. Но были тут и предметы, сохранившие именно экспрессию абстракции — например, бриллиантовый браслет, на одном конце которого помещена элегантная бриллиантовая закорючка, а на другом — одиночный каплевидный бриллиант на 3,63 карата. Камни в этой первой части коллекции были, как всегда у Graff, серьезные — и размером, и всеми прочими характеристиками,— и цены украшений им соответствовали.

И вот в самом конце только что минувшего года появилась вторая часть коллекции Inspired by Twombly — и это оказалась совершенно другая история. Завитки, петельки, спирали и прочие иероглифы первой части во второй были строго регламентированы, получили строгую симметрию и стали похожи скорее на упрощенные звенья крупной цепи. Из них сложены четких и простых форм серьги, кольца и подвески — очень straight, лишенные как абстрактной формальной игры, так и крупных камней. С одной стороны, в этой второй части Inspired by Twombly уже сложно обнаружить какие-то отсылки к эстетике Туомбли, но, с другой, легко обнаружить отсылки к сегодняшним обстоятельствам.

Эти украшения выглядят куда более повседневно, куда более на все случаи жизни, чем это обычно бывает у Граффа, и цены на них тоже выглядят не по-граффовски. Их можно было бы даже, наверное, назвать доступными — но это все-таки доступность именно в категориях Graff. Очевидно, что этой коллекцией Графф намеревается выйти за пределы привычного круга стереотипов, с ним связанных, вроде «король желтых бриллиантов», «владелец исключительных камней» и создатель украшений в жанре «please, forgive me». И хотя все эти таланты и способности останутся закреплены за Лоуренсом Граффом навечно, но также очевидно, что, начиная с новой Inspired by Twombly, у него будут появляться и новые, отвечающие вызовам нашего непростого времени.