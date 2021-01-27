Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross появится в России в апреле

Компания Mitsubishi назвала сроки появления и характеристики обновленного купе-кроссовера Eclipse Cross на российском рынке.

Автомобиль получил переработанные фары с разнесенными по высоте блоками, сзади изменилось остекление, которое лишилось горизонтальной перемычки, а вертикальные фонари дополнили горизонтальными элементами. В салоне появилась мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая лишилась управления тачпадом на центральном тоннеле.

Технически Eclipse Cross не изменился, если не считать появления гибридной модификации, которая в России представлена не будет. На российском рынке останутся прежние версии с бензиновыми моторами — 150-сильным атмосферным 2-литровым и 150-сильным 1,5-литровым турбомотором. О коробках передач пока не сообщается, но известно, что автомобиль можно будет купить как с передним, так и с полным приводом.

Напомним, рестайлинговый Mitsubishi Eclipse Cross был показан в конце 2020 года. Обновленный купе-кроссовер в России появится в апреле 2021 года, но стоимость модели пока не названа.