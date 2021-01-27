В Санкт-Петербурге демонтировали бюст Ахмет-Заки Валиди

Бюст башкирского национального деятеля, тюрколога Ахмет-Заки Валиди, установленный в 2008 году на территории Санкт-Петербургского государственного университета был демонтирован. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка».

По данным издания, работы начались в минувшие выходные.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", Генпрокуратура направила руководство СПбГУ представление с требованием устранить нарушение ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», допущенное в связи с установкой возле восточного факультета бюста Ахмет-Заки Валиди. Памятник был подарен вузу министерством культуры Башкирии накануне открытия Центра тюркских исследований имени Валиди. В представлении прокуратуры говорилось, что размещение на территории вуза бюста и музея «лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными… свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым».

Провести проверку прокуратуру попросило руководство университета после обращений родителей студентов и городских активистов.

Анна Соколова