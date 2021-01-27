В Белгороде от лица вице-спикера облдумы заявили митинг в поддержку Навального

Неизвестные взломали почту Белгородской областной думы и направили в администрацию областного центра заявку на проведение митинга в поддержку политических заключенных 31 января от лица вице-спикера парламента Наталии Полуяновой. Об этом сообщила сама госпожа Полуянова на своей странице в сервисе фото- и видеоблогов Instagram. Указанные в письме дата и время мероприятия совпадают с датой и временем повторных акций в поддержку Алексея Навального, которые объявила его команда.

«В сети получила распространение фейковая новость про якобы организуемый мною митинг. Взломали почтовый ящик думы»,— сказала вице-спикер. По ее словам, сейчас в парламенте ищут виновных в этом «вопиющем случае». Госпожа Полуянова уверена, что нарушители готовы на все, чтобы внести раздай и нарушить общественную безопасность. Своим подписчикам она напомнила об ответственности за распространение недостоверной информации.

Электронное письмо от лица вице-спикера белгородской облдумы было направлено в приемную главы администрации Белгорода Юрия Галдуна. В нем уведомлялось о проведении 31 декабря на Соборной площади у здания облправительства митинга с требованием освободить политических заключенных и расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. В документе также говорилось, что предположительно в нем примут участие 2 тыс. человек и будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, плакаты, флаги и иные средства агитации. Автор документа гарантировал мэру обеспечение общественного правопорядка на время проведения митинга с 12 до 16 часов.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в более чем 100 городах России. По данным «ОВД-Инфо», в связи с их проведением сотрудники правоохранительных органов задержали около 3,9 тыс. человек, в том числе в Белгороде — 13 человек. Новые митинги сторонников Навального намечены на 31 декабря. Как сообщил телеграм-канал «Команда Навального», в Белгороде его сторонники в 12:00 встретятся в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина и пойдут на Соборную площадь.

Сергей Толмачев, Воронеж