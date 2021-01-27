В Нижнем Новгороде хотят сделать сеть общественных туалетов по концессии

Дума Нижнего Новгорода согласовала принятие в муниципальную собственность подвального помещения площадью 68,4 кв. м на пересечении главной пешеходной улицы Большой Покровской и улицы Октябрьской (набережная Лыковая дамба), где раньше располагался общественный туалет.

Он давно закрыт: при мэре Владимире Панове этот заброшенный подвал поручили передать «Нижегородскому водоканалу». Летом прошлого года водоканал зарегистрировал право собственности на помещение, которое по рыночной стоимости оценено в 5,3 млн руб. Однако четкой задачи перед водоканалом поставлено не было, и туалет остался заколоченным.

Теперь мэрия решила вернуть подвал обратно в казну. На заседании гордумы стало известно, что городская администрация ведет переговоры с потенциальным инвестором о развитии сети платных общественных туалетов в Нижнем Новгороде в форме муниципально-частного партнерства. Предполагаемая концессия будет включать в себя не только восстановление помещения на Большой Покровской, но и развитие сети общественных туалетов.

Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман по этому поводу заметил, что муниципальные структуры в силах сами управлять общественными туалетами. «Город нуждается в таких объектах. Жители неоднократно обращались по этому поводу, даже к губернатору. Мое субъективное мнение: город в состоянии создать такую инфраструктуру. Если взять лучшие европейские городские практики, в 99% случаев это отнюдь не бизнес отдельных коммерсантов, а муниципальные организации. Принимать в казну исторический туалет – это правильно и своевременно, в преддверии 800-летия эта тема очень актуальна», – сообщил депутат.

Иван Сергеев