В Ростовской области выявили 379 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 379 случаев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 144. В Батайске, Волгодонске, Таганроге, Шахтах Азовском районе выявлено по 10 случаев заражения, в Новочеркасске, Новошахтинске, Неклиновском и Сальском районах — по девять, в Аксайском и Миллеровском районах — по восемь, в Каменском, Красносулинском, Пролетарском и Семикаракорском районах — по семь. Шесть случаев выявлено в Песчанокопском районе, по пять — в Каменске-Шахтинском, Зимовниковском и Мясниковском районах, по четыре — в Азове, Гуково, Белокалитвинском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Орловском, Ремонтненском, Тацинском и Чертковском районах, по три — в Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Константиновском, Морозовском, Тарасовском, Усть-Донецком и Шолоховском районах, по два — в Зверево, Дубовском, Кагальницком и Кашарскомрайонах, по одному — в Донецке, Мартыновском, Обливском и Цимлянском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровел 351 человек. Умерли 29 человек.

По состоянию на утро 27 января количество инфицированных в области превысило 62,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1482. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период выздоровели более 51,6 тыс. человек, умерли 2 562 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2,5 тыс. человек.

Наталья Шинкарева