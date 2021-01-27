Глава Западно-Уральского Росприроднадзора подал в отставку

Руководитель Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Азанов подал в отставку, сообщил телеграм-канал «Зеленый змий». Информацию об этом господин Азанов подтвердил «Ъ-Прикамье». «Я написал заявление на имя министра природных ресурсов Российской Федерации по собственной инициативе. О принятом решении пока мне неизвестно», - пояснил Андрей Азанов, добавив, что заявление об уходе было подано недавно. В заявлении господин Азанов указал последним рабочим днем 15 февраля.

По словам главы Западно-Уральского Росприроднадзора, ему поступило несколько интересных предложений о трудоустройстве, и сейчас он их рассматривает. «Пока не готов сказать, которое конкретно будет принято», - сообщил господин Азанов.

Отметим, Андрей Азанов, родившийся в Перми, был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю в марте 2017 года. Работал в Пермском государственном территориальном комитете по геологии и использованию недр, затем в Комитете природных ресурсов по Пермской области Коми-Пермяцкому АО, руководил и был совладельцем ООО «Научно-производственная фирма «Декар», а также ООО «Пермская геолого-геофизическая компания». С 2008-го по 2011 годы господин Азанов являлся замруководителя краевого управления Росприроднадзора, затем возглавлял Камский бассейн водного управления Федерального агентства водных ресурсов.