5497 рублей составила средняя цена полиса ОСАГО для физлиц в 2020 году, сообщил вчера Российский союз автостраховщиков. Рост показателя за год составил 0,4% (5472 руб. годом ранее). При этом в 26 регионах РФ, в которых проживают 26,4% всех автовладельцев РФ, средняя премия по ОСАГО стала ниже. Лидером снижения стал Пермский край (минус 2,3%, 5055 руб.). На фоне роста стоимости средней корзины запчастей (на 23%) богатые иномарками регионы снижения ставок не получили: средняя цена ОСАГО в Москве для физлица в 2020 году составила 8531 руб., в Московской области — 7132 руб., в Санкт-Петербурге — 7801 руб. (везде рост в пределах 100 руб.).