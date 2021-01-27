Китайские болельщики пролетели мимо футбола

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти и шести годам колонии общего режима соответственно гражданина Белоруссии Руслана Поливанова и бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, они при посредничестве китайской компании собрали с граждан КНР около $1,5 млн, пообещав билеты на матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в 2018 году в России. В итоге болельщики и билетов не получили, и своих денег не вернули.

Оглашение приговора заняло около четырех часов, и, как принято в последнее время, в связи с мерами предосторожности, вызванными пандемией, в зал заседаний пускали только участников процесса.

В ходе процесса между тем выяснилось, что уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве 11 июля 2018 года. Тогда в правоохранительные органы с заявлениями обратились представители граждан КНР. Они сообщили, что некие Руслан Поливанов и Денис Молчанов обманули китайских болельщиков, пообещав им билеты на проходивший в России чемпионат мира по футболу 2018 года. Китайцы заплатили деньги, говорилось в заявлении, но билетов не получили. Посредником, утверждали заявители, выступала китайско-российская компания.

Заявители утверждали, что господа Поливанов и Молчанов убеждали китайцев, что имеют хорошие связи в Российском футбольном союзе, а также в МВД РФ и поэтому смогут обеспечить необходимое количество билетов на ЧМ-2018. Мало того, Денис Молчанов, который уже к тому времени не служил в Росгвардии, выдавал себя в ходе переговоров за действующего высокопоставленного сотрудника ведомства. В итоге, говорится в материалах дела, с доверчивых китайцев за несколько месяцев до начала чемпионата злоумышленники успели собрать около 86,843 млн руб. ($1,496 млн по тогдашнему курсу).

Расследование дела длилось ровно год, и в марте 2020 года оно было направлено на рассмотрение в Мещанский суд Москвы. В ходе процесса оба подсудимых не изменили своей позиции, упорно отказываясь признать себя причастными к мошенничеству. Они утверждали, что являлись лишь посредниками между китайской стороной и президентом некоего столичного спортивного клуба, который якобы обещал продать им билеты по выделенной клубу квоте, но обманул.

В суде защита требовала обоих подсудимых оправдать. Но на случай обвинительного приговора адвокат господина Молчанова указывал, что его подзащитный имеет только положительные характеристики, является отцом троих несовершеннолетних детей, которых содержит на пенсию по выслуге лет.

Прокурор, напротив, посчитал вину фигурантов доказанной и попросил приговорить Дениса Молчанова к восьми годам, а Руслана Поливанова к семи годам колонии общего режима. В обоснование своей позиции гособвинитель ссылался на копии (скриншоты) переписки обвиняемых с их партнерами в Китае, а также на распечатки голосовых сообщений, из которых следовало, что подсудимые в свое время заверяли представителей российско-китайской компании в безусловном успехе их проекта по приобретению билетов. Прокурор также попросил удовлетворить иск потерпевших по взысканию с подсудимых всей суммы причиненного ущерба.

В итоге председательствующая на процессе судья Ирина Аккуратова приговорила гражданина Белоруссии Руслана Поливанова и бывшего сотрудника Росгвардии россиянина Дениса Молчанова к пяти и шести годам колонии общего режима соответственно. При этом они обязаны заплатить штрафы в пользу государства в размере 150 тыс. и 200 тыс. руб. А заявленный в рамках дела иск на 86,8 млн руб. был переадресован гражданскому судопроизводству. По данным “Ъ”, адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Отметим, что в конце прошлого года за аналогичную аферу в отношении китайских болельщиков к трем годам и четырем месяцам был приговорен бывший исполнительный директор ФК «Анжи» Эльдар Исаев. Впрочем, с учетом времени, проведенного в СИЗО, он был отпущен на свободу.

Алексей Соковнин