Экс-кандидат в губернаторы Иркутской области стал первым заместителем главы бюджетного комитета Госдумы

На пленарном заседании во вторник Госдума утвердила депутата Михаила Щапова (КПРФ) на посту первого зампреда комитета по бюджету. Господин Щапов был впервые избран депутатом Госдумы в 2016 году по иркутскому одномандатному округу. На выборах губернатора Иркутской области в прошлом году господин Щапов считался основным конкурентом врио главы региона Игоря Кобзева, однако проиграл выборы, набрав 25,5% голосов.

Ранее должность первого заместителя главы бюджетного комитета занимал депутат от КПРФ Валентин Шурчанов. Он умер 18 декабря прошлого года от COVID-19.

«Я благодарен коллегам по фракции и по партии, а также депутатам Госдумы за оказанное доверие. В своей депутатской деятельности я всегда отстаивал в первую очередь интересы регионов и их жителей, работал над тем, чтобы бюджетные отношения между субъектами и федеральным центром были сбалансированы. Намерен и в новой должности продолжить эту работу»,— заявил Михаил Щапов “Ъ”.

Кроме того, депутат от КПРФ Дмитрий Кузякин, получивший в январе вакантный думский мандат, вошел в состав комитета по экологии и охране окружающей среды. Депутат ГД от «Единой России» Радик Ильясов, получивший мандат депутата Ирека Зиннурова, прекратившего свои полномочия в связи с назначением на должность руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане, вошел в состав думского комитета по транспорту и строительству.