Загрязнение воздуха приводит к потере зрения и слепоте

Ученые института офтальмологии Университетского колледжа Лондона в ходе исследования установили, что у людей, живущих в районах с более высоким уровнем загрязнения воздуха, гораздо выше риск ухудшения зрения вплоть до его полной потери. В исследовании, которое опубликовано в British Journal of Ophthalmology, отмечается, что загрязнение воздуха напрямую связано с развитием возрастной макулодистрофии, заболевания, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Причем макулодистрофия является главной причиной слепоты у людей в возрасте за 50 в странах с высокими доходами населения.

В рамках исследования, начатого в 2006 году, изучались данные почти 116 тыс. британцев в возрасте 40–69 лет, у которых на момент начала исследуемого периода не было проблем со зрением. Оказалось, что даже при незначительном повышении уровня загрязнения воздуха твердыми примесями с диаметром частиц 2,5 микрона и менее (PM2,5) риск развития макулодистрофии повышается на 8%. А при повышении содержания в воздухе твердых примесей с большим диаметром частиц риск возрастает на 12%. К концу исследования у 1286 его участников была диагностирована макулодистрофия.

Ученые отмечают, что самые значительные факторы риска для развития макулодистрофии — это наследственность и нездоровый образ жизни. Однако сейчас, когда большинство людей стараются вести здоровый образ жизни, все более заметное негативное влияние на зрение человека оказывает загрязнение воздуха, подчеркивают эксперты, и в отличие от наследственности проблема загрязнения решаема. Чуть более ранние исследования также доказали связь между загрязнением воздуха и развитием глаукомы.

Алена Миклашевская