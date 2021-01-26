Центр «Опытное производство катализаторов» создадут в Новосибирске

В Академгородке Новосибирска на базе института катализа имени Г.К.Борескова создадут центр коллективного пользования (ЦКП) «Опытное производство катализаторов». Проект планируется реализовать в 2023-2025 годах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ЦКП предполагается развивать и получать новые марки катализаторов, «которые позволят выпускать дополнительную продукцию высокого качества – топлива, удобрения, полимеры». Проект входит в программу развития научного центра «Академгородок 2.0» и был одобрен Советом Федерации.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя инжинирингового центра института Вадима Яковлева, «в ценах 2019 года» возведение объекта составит 2,8 млрд руб. Планируется создание двух корпусов: первый — опытное производство катализаторов, второй — корпус установок высокого давления, на которых ученые будут тестироваться катализаторы.

Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук основан в 1958 году. По данным сайта учреждения, в область работ института входят в том числе решение задач фундаментального характера в области катализа, создание новых катализаторов, каталитических технологий, а также опытно-промышленного производства катализаторов.

Екатерина Лукашевич