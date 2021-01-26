Инвестиционный бум: расширение бизнеса и уникальные продукты «Фридом Финанс»

В 2021 году на рынке акций продолжаются тренды ушедшего 2020-го. Поднявшаяся волна роста накопила огромное количество потенциальной энергии, и сломить ее будет тяжело. Обновление рекордных значений индексов, приток миллиардов долларов на рынки и десятков миллионов новых инвесторов (в России за год на Мосбиржу пришло 5 млн) поставили перед брокерскими компаниями сложнейшую задачу — обеспечить надежные и качественные услуги, лучшее исполнение сделок, считает Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс» (входит в международный холдинг Freedom Holding Corp.— первый брокер из СНГ, акции которого торгуются на крупнейшей технологической бирже Nasdaq в США). Инвестиционная компания «Фридом Финанс» входит в топ-10 брокеров на Московской бирже по числу клиентов. Значительная часть усилийброкеров сейчас направляется на то, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. В таких условиях брокерам, как и другим финансовым организациям, требуется делать упор на технологии — именно они могут вывести компанию в лидеры роста, уверен Турлов.



Бизнес брокера «Фридом Финанс» растет не только из-за инвестиционного бума, но и расширяется за счет сделок M&A (слияния и поглощения). К текущему моменту также завершено присоединение брокера «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» — его клиентская база объединена с ИК «Фридом Финанс», российской дочерней компанией холдинга. В итоге база в России по итогам 2020 года превысила 91 тысячу клиентов, увеличившись более чем 2 раза. А в США Freedom приобрёл американского брокера Prime Executions Inc. со штаб-квартирой в штате Делавэр и получил прямой доступ на американские биржи.

Freedom Holding Corp., частью которого является российская ИК «Фридом Финанс», провел листинг своих акций на Nasdaq 15 октября 2019 года. Выход на биржи США — непростой процесс, компания готовилась к нему почти три года. С момента листинга акции FRHC подорожали с $14,42 до более чем $50, а капитализация превысила $3 млрд. Тимур Турлов, CEO холдинга, отметил, что компания с момента выхода на биржу изменилась в лучшую сторону. И это оценили те, кто скептически относился к Freedom Holding Corp. чуть больше года назад. Объем торгов акциями Freedom в день доходит до $100 млн, что говорит о высокой ликвидности бумаг холдинга.

Полный неожиданностей прошлый год стал самым успешным для холдинга, в котором он увеличил число своих клиентов до 200 тысяч. Результаты за четвертый квартал 2020 года (соответствует третьему кварталу 2021 финансового года в США) пока не опубликованы, но предыдущие отчетности Freedom Holding Corp. отразили значительный рост бизнеса: за второй квартал 2021 фискального года выручка выросла на 111% год к году и составила $69,7, при этом комиссионные доходы увеличились на 106% — с $26,4 млн до $54,3 млн. Чистая прибыль увеличилась на $15 млн, до $23,6 млн. Всего за два квартала 2021 фискального года (апрель–сентябрь 2020-го) выручка выросла до $126,1 млн, а чистая прибыль — до $47 млн, что в 2 раза больше, чем вся прибыль компании за 2020 финансовый год. КОмпания работает в семи странах, активно сейчас развивает своего европейского брокера Freedom finance.

Бизнес в России

Компания «Фридом Финанс» была основана в Москве в 2008 году, а в 2012 уже стала акционерным обществом. Сегодня брокер занимает 8 место в топе ведущих операторов Московской биржи по числу клиентов (91 тыс.). Число активных клиентов на Мосбирже за 2020 год увеличилось в 3 раза и составило почти 10 тыс. клиентов.

По его словам, средний клиент Freedom Finance крупнее, чем целом по рынку. «У крупных банков, которые активно присутствуют на инвестиционном рынке в России и наращивают свою клиентскую базу миллионами счетов, средней счет клиента раза в три меньше, как минимум, чем у тех инвесторов, которые приходят к нам. Портрет нашего среднего клиента — это 45+ лет, это достаточно взрослая аудитория с крупным счетом и достаточно активно стратегий на рынке, это не миллениалы», — отмечает глава ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Брокер имеет большую экспертизу на рынке акций США, ведь ключевая специализация «Фридом Финанс» — организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME. Компания одной из первых в России смогла предложить клиентам прямой доступ к американскому фондовому рынку. Команда аналитиков «Фридом Финанс» публикует ежедневно больше 30 материалов на русском языке об американских публичных компаниях и ситуации на рынке — это новости, инвестиционные идеи, обзоры рынка и аналитика. Также для квалифицированных инвесторов доступно участие в IPO в США — эту возможность брокер предоставил одним из первых на российском рынке. «Фридом Финанс» также является акционером Санкт-Петербургской биржи, где торгуется почти 1500 иностранных акций.

Развитие финансовой экосистемы компании и инвестиции в IT-решения Тимур Турлов называет приоритетными направлениями для вложения генерируемой прибыли. В 2017 году «Фридом» купил компанию «Неттрейдер», расширив в тот момент свою базу и получив приложение Tradernet, которое сегодня продолжает активно развивать. В начале 2021 года компания нарастила мощность серверов и по сути является ключевым gateway на биржи США для всего региона. Для расширения экосистемы в был куплен банк, который работает на рынке более 30 лет. На начало 2020 года уставный капитал банка «Фридом Финанс» составляет 1,1 млрд рублей, активы — почти 20 млрд рублей. В 2020-м он стал лауреатом Национальной банковской премии в номинации «Лучший инвестиционный банк».

Бизнес в Казахстане

АО «Фридом Финанс», которое является дочерней компанией Freedom Holding Corp. в Казахстане, в декабре 2020 года завершило приобретение всех выпущенных и находящихся в обращении простых и привилегированных акций АО «Банк Kassa Nova».

«Фридом Финанс» начал вести бизнес в Казахстане в 2013 году, через пять лет после начала работы в России. Тимур Турлов рассказывает, что увидел тогда в стране «голубой океан» возможностей — большой, богатый рынок для брокерских компаний, на котором никто не делал то, что хорошо умела делать команда «Фридом Финанс» в России. Оглядываясь назад, Турлов склонен согласиться с мнением, что «самое большое количество денег делается на высококонкурентных рынках». В «алом океане», если делаешь то же самое, но хотя бы немного лучше остальных, ты выигрываешь конкуренцию на большом рынке, насыщенном деньгами. В Казахстане не было конкуренции в секторе, не было и больших денег. В России почти всегда бизнес «Фридом Финанс» был больше, чем в Казахстане (но был и момент, когда бизнес в Казахстане был больше российского, обогнав его в абсолютных цифрах). Тем не менее, глава холдинга отмечает — не известно, удалось бы бизнесу заработать больше или меньше денег без открытия дочерней компании в Казахстане.

В 2020 году компания купила банк Kassa Nova за $52,9 млн, а в январе 2021-го он был переименован в банк «Фридом Финанс Казахстан». По словам По словам Турлова, банк будет сфокусирован на бизнесе инвестиционного банка, а в целом холдинг планирует построить на базе кредитной организации кастодиальный сервис для казахстанских брокерских компаний.

Уникальные продукты для инвестиций

Одно из главных правил при покупке активов — не класть все яйца в одну корзину и инвестировать в бумаги нескольких эмитентов. Для упрощения этой задачи для частных инвесторов ИК «Фридом Финанс» и УК «Восток-Запад» создали биржевой ПИФ «Лидеры технологий».

В фонд входят десять технологических компаний с капитализацией более $50 млрд, настоящие лидеры с точки зрения устойчивости и потенциала роста. Это Netflix, Facebook, Alphabet, Apple, PayPal, Salesforce, Adobe, NVIDIA, Amazon и Microsoft. Доля ни одной из компаний в ПИФ не превышает 10%.

Инвестор БПИФа «Лидеры технологий» получает выгоду от низких ставок ФРС (это полезно для рынка акций), бума инвестирования в индексы (во множество их включены акции БПИФ) и укрепления доллара по отношению к рублю (пай торгуется в рублях, но акции компаний являются долларовым базовым активом).

Угадать и выбрать потенциально успешные компании, найти возможность подать заявку на участие в IPO и получить ее одобрение бывает довольно сложно даже для квалифицированного инвестора. Но в закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений» входят акции самых многообещающих компаний, и поучаствовать в размещениях можно по цене пая (около 2,8 тыс. рублей). По максимально формализованной стратегии, созданной при участии аналитиков ИК «Фридом Финанс», выбираются компании для «Фонда первичных размещений». Фонд подает заявки для участия в IPO и получает одобрение по их верхней границе. Доля каждой компании не превышает 10%, чтобы максимально защитить инвесторов от потерь на высокорисковом рынке IPO. После истечения трехмесячного срока акции компаний продаются, чтобы вложиться в новые размещения.

Паи фонда торгуются на Московской (текущая цена — около 2800 рублей), Санкт-Петербургской ($38) и Казахстанской биржах ($39). С момент размещения на Мосбирже, с 23 июля 2020 года, бумаг фонда выросла в три раза.

Детальную информацию о продуктах компании можно получить в офисе или по телефону.

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