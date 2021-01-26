Дело Хруничева запускают второй раз

Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура повторно утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева Владимира Нестерова, главбуха предприятия Михаила Якушина и генерального директора ЗАО «Экоправо» Дмитрия Дьяконова. Материалы более чем 100-томного уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Мосгорсуд. Это связано с тем, что после доследования следствие засекретило два документа из дела, а поэтому вместо Дорогомиловского райсуда Мосгорсуд станет первой инстанцией. Все фигуранты по-прежнему обвиняются в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями при оказании юридических, консультационных и аудиторских услуг ГКНПЦ. При этом вменяемый им ущерб сократился более чем в три раза — до 120 млн руб.

На то, чтобы доследовать уголовное дело и повторно утвердить обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ГКНПЦ Владимира Нестерова, главбуха предприятия Михаила Якушина и генерального директора ЗАО «Экоправо» Дмитрия Дьяконова потребовалось более двух лет. После того как признавшего вину и заключившего сделку с прокуратурой заместителя господина Нестерова по экономике Александра Островерха Дорогомиловский райсуд Москвы в сентябре 2016 года приговорил к пяти годам лишения свободы условно, тот же суд затем в течение девяти месяцев рассматривал уголовное дело в отношении несогласных с обвинением господ Нестерова, Якушина и Дьяконова. Примечательно, что удалившийся в августе 2017 года для вынесения приговора судья Александр Толстой отказался его оглашать, а вместо этого вынес решение о возвращении уже 140-томного уголовного дела в Генпрокуратуру, так как не был установлен размер ущерба ГКНПЦ, нанесенный обвиняемыми.

Из решения суда следовало, что «из показаний свидетелей обвинения и защиты усматривается, что представители ЗАО "Экоправо" принимали участие не только в осуществлении письменного и устного консультирования сотрудников ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева", но и осуществляли представительство указанного унитарного предприятия в ходе осуществления претензионной работы в период проведения налоговых проверок, а также представляли интересы предприятия в арбитражных судах». Кроме того, в решении суда говорилось, что «данные показания подтверждаются материалами уголовного дела, в том числе и представленными судебными решениями, с указанием сотрудников ЗАО "Экоправо" в качестве доверенных лиц ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева"». При этом суд указал прокурору, что эксперты не исследовали обстоятельства исполнения договора должным образом и не дали им надлежащей оценки. В суде к тому же подтвердилось и то, что с помощью сотрудников «Экоправа» ГКНПЦ через судебные тяжбы за два года было возвращено 9,2 млрд руб. переплат по налогам на прибыль.

Прокуратура, просившая в прениях приговорить Владимира Нестерова и Дмитрия Дьяконова к девяти годам заключения, а экс-главбуха ГКНПЦ Михаила Якушина к восьми годам, не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. В том же году жалоба была рассмотрена, и решение Дорогомиловского суда было признано законным и обоснованным и вступило в законную силу. «Я не понимаю, как Мосгорсуд может рассматривать это дело вопреки решению апелляционной, то есть вышестоящей, инстанции, также не установившей размера ущерба»,— заявил адвокат господина Якушина Сергея Забарин.

Тем не менее в ходе повторного расследования в деле появились два новых фигуранта — генеральный директор аудиторской фирмы ЗАО «Аваль» Марина Симакова и ее сотрудник, имевший доступ на территорию ГКНПЦ им. Хруничева, некий Щербенок. Они, по версии следствия, якобы оказывали консультационные услуги центру при списании малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Монитор-М», которое выполнялось более чем на 19 млн руб.

Уголовное дело о предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ (особо крупные мошенничество и растрата, а также злоупотребление полномочиями) преступлениях в отношении Владимира Нестерова, Михаила Якушина и Дмитрия Яконова главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в 2014 году по материалам ФСБ. По версии следствия, в 2007–2014 годах обвиняемые инициировали заключение двух договоров на представление интересов центра им. М. В. Хруничева в судах, а также оказание аудиторских и консультационных услуг. По одному из договоров ФГУП ежемесячно независимо от оказания услуг перечислял юридической фирме €22 тыс., а также 5% от сумм, выигранных в ходе судебных тяжб с налоговыми органами по поводу взыскания платежей. При этом, по версии следствия, на предприятии имелась собственная юридическая служба, состоящая из 200 человек, которая с этим могла справиться самостоятельно. По данным следствия, злоумышленниками были заключены фиктивные дополнительные соглашения и составлены липовые акты о выполнении работ с заведомо ложными сведениями о якобы оказанных услугах. Из первоначальной версии следовало, что ущерб ГКНПЦ им. Хруничева действиями фигурантов дела был нанесен в размере 368 млн руб. Однако после того, как дело было возвращено в прокуратуру, ущерб снизился до 120 млн руб.

Рассмотрение дела в Мосгорсуде запланировано на 2 февраля этого года.

Юрий Сенаторов