Путин поручил Госдуме разработать проект о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин поручил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину подготовить законопроект, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ следует разработать до 1 июля 2021 года.

«При участии российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945)»,— говорится в поручении.

Ранее о необходимости на законодательном уровне запретить сравнивать цели и действия двух государства во Второй мировой войне заявляла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Владимир Путин поддержал идею депутата. «Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого»,— сказал тогда президент.

Какую цель имеет историческая политика — в материале “Ъ” «"Наряду с чудовищным преувеличением"».