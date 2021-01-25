Петербуржец, напавший на сотрудников полиции во время митинга, отправлен под арест

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который 23 января, во в время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок, нанес ему удар кулаком. Убегая, он удалит еще одного сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Николай Девятов обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вину в соврешении преступления признал. Под стражей он пробудет до 23 марта.

Подробнее об акции — в материале “Ъ-СПб” «"Аквадискотека" на Невском проспекте».