Пассажиропоток в казанском аэропорту в пандемию упал на 38%

Пассажиропоток в международном аэропорту «Казань» в 2020 году составил 2,1 млн человек, что на 38% меньше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике заявила глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Всего на сегодняшний день из международного аэропорта «Казань» осуществляются рейсы более чем на 42% направлениях, включая зарубежные. Это на 30% меньше, чем в 2019 году», — сказала госпожа Санникова.

По ее словам, пассажиропоток речных судов Казани составил по итогам 2020 года 55,3 тыс. человек, что на 48% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"