Более 3,3 млн рублей похитили у 26 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 26 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 3,32 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Среди потерпевших жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Завьяловского, Балезинского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов. Их возраст — от 18 до 71 года. В большинстве случаев их деньги были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных займов. Также зарегистрированы факты хищения при покупке и продаже товаров в интернете. По ряду заявлений возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.