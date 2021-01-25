Жителям Казани для счастья нужно 158 тысяч рублей в месяц — опрос

Казанцам в среднем нужно 158 тыс. руб. в месяц для того, чтобы быть счастливыми. Опрос провели специалисты портала SuperJob.

Отмечается, что россияне хотели бы получать в среднем 166 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самые высокие запросы оказались у москвичей. Местным жителям в среднем требуется 220 тыс. руб. в месяц. На второй позиции находится Владивосток с 200 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону с 190 тыс.

Самые скромные денежные запросы среди россиян оказались у оренбуржцев. Местным жителям для счастья в среднем нужно 124 тыс. руб.

В опросе участвовали 22 тыс. респондентов из всех регионов страны.

"Ъ-Казань"