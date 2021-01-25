В Новокузнецке будут в обязательном порядке вакцинировать учителей от COVID-19

Комитет науки и образования мэрии Новокузнецка поручил руководителям подведомственных образовательных учреждений организовать обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Согласно документу (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”), педагоги относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против COVID-19.

«В связи с изложенным, прошу активизировать работу с работниками возглавляемых вами организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции»,— говорится в документе.



В середине декабря 2020 года Минздрав РФ внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Как пояснили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе мэрии, деятельность педагогов входит в перечень «работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

«Данным перечнем предусмотрена обязательная иммунизация медицинских работников, работников образовательных организаций и других»,— сказали в пресс-службе. Граждане имеют право отказаться от прививки, но тогда их могут временно отстранить от работы или отказать в приеме на работу.

О том, как в сибирских регионах разворачивается кампания по вакцинации от коронавируса, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Юлия Сасевич