ФНС добивается оплаты 50 млн рублей налогов поставщиком лифтов в Воронеже

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Воронежской области обжаловало в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд частичный проигрыш в одном из крупных споров с налогоплательщиками прошедшего года. Налоговики не согласились с ноябрьским решением регионального арбитражного суда, который встал на сторону компании «Белтранслифт», поставщика лифтов крупнейшим местным девелоперам — ДСК и «Выбор». Ей удалось оспорить доначисление 50 млн из 80 млн руб. НДС, налога на прибыль и пеней.

Как сообщается в картотеке арбитража, апелляционная жалоба принята к производству. Ближайшее заседание запланировано на 29 января.

В ноябре, напомним, зампред воронежского арбитража Владимир Козлов при повторном рассмотрении жалобы ООО «Белтранслифт» на ФНС в первой инстанции частично признал «не соответствующим Налоговому кодексу РФ» решение межрайонной инспекции №13 и отменил доначисление большей части спорной суммы.

В мае 2018 года инспекция доначислила «Белтранслифту» более 80 млн руб.: 41,74 млн НДС и 18,71 млн пени по НДС, 11,43 млн налога на прибыль организаций и 4,93 млн пени по нему, а также штраф 3,03 млн руб. С того момента поставщик лифтов уже более двух лет оспаривал так и не вступившее в силу решение налоговиков. В феврале 2019 года воронежский арбитраж встал на сторону компании, отменив доначисление налогов. В октябре того же года 19-й апелляционный суд оставил решение в силе, отклонив жалобу ФНС. Но в феврале 2020-го по кассационной жалобе ведомства арбитражный суд Центрального округа отменил решения двух нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. В результате компании удалось отбить доначисление почти 50 млн руб.: 24,26 млн НДС, 9,26 млн налога на прибыль организаций и еще 16,29 млн пеней и штрафов.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Белтранслифт" убавил стоимость».

Сергей Калашников