iHerb создает подразделение из российских IT-специалистов

Американский маркетплейс по продаже товаров для здорового образа жизни iHerb со штаб-квартирой в Калифорнии создает подразделение из российских IT-специалистов. Об этом “Ъ” рассказал глава российского представительства iHerb Илья Микин. По его словам, первая кросс-функциональная команда разработчиков начнет работу уже в первом квартале 2021 года.

iHerb будет привлекать российских специалистов различных профилей: программистов, мобильных разработчиков, тестировщиков программного обеспечения, дизайнеров, специалистов по обработке данных. К концу 2021 года планируется создать четыре кросс-функциональные команды общей численностью более 40 человек, пояснил господин Микин. Их задачей, по словам топ-менеджера, станет совершенствование, персонализация и локализация продуктов iHerb на российском рынке.

Халиль Аминов