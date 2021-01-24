Художник Вася Ложкин написал новую картину о «социальной» дистанции

Известный художник и музыкант Вася Ложкин, проживающий в настоящее время в Ярославле, написал новую актуальную картину. На его новой картине, размещенной на странице художника в Facebook изображен кот, смотрящий на улицу из окна. На картине сделана надпись: «Людей я, конечно, люблю. Но стараюсь это делать издалека».

Подписчики художника активно комментируют новую картину. Некоторые говорят, что новой работой художник продолжает свою серию «антивирусных» картин. Другие отмечают, что картина актуальна и в связи с последними событиями, происходящими в стране.

Ранее “Ъ-Ярославль” рассказывал о других актуальных работах художника. Одна из первых называлась «Изыди, вирус окаянный!». Еще одной картиной Вася Ложкин призывал беречь бабушек. А осенью 2020 года он написал картину, рекомендующую соблюдать социальную дистанцию в период пандемии.

Антон Антонов