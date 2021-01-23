Главу курганского штаба арестовали на 30 суток

В Кургане суд арестовал координатора местного штаба политика Алексея Навального Алексея Шварца на 30 суток. Он признан виновным в совершении правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщается в официальном Telegram-канале штаба. Суд прошел «по скайпу» в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану, сообщают активисты со ссылкой на адвоката координатора. Также, по данным организации, пропала еще одна активистка, направлявшаяся на несанкционированную акцию протеста.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области задержания и суды над активистами не комментирует.