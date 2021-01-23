Главные новости к утру 23 января

МИД РФ предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России после публикации на сайте посольства информации о местах и времени проведения несанкционированных акций. В ведомстве считают, что такие данные «выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России».

Президент США Джо Байден сообщил об усугублении экономического кризиса в США. По его словам, для борьбы с кризисом необходимы решительные и неотложные меры. Он также подписал два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США.

Председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что реализация «Северного потока-2» не зависит от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он считает, что причин для отмены антироссийских санкций сейчас нет.

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. При этом он не уточнил, какую именно вакцину он получил.

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главную награду премии «Золотой орел». Приз за лучшую режиссуру достался Андрею Кончаловскому («Дорогие товарищи!»). Церемония вручения прошла на Мосфильме. О церемонии