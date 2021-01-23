Лидер ХДС: реализация «Северного потока-2» не зависит от ситуации с Навальным

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разделяет позицию действующего правительства Германии по «Северному потоку-2», и считает, что этот вопрос не зависит от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он также сообщил, что причин для отмены антироссийских санкций сейчас нет.

«Нападение на Алексея Навального следует осудить самым решительным образом. Россия должна сейчас задержать преступников вместо того, чтобы заключать под стражу Навального»,— сказал господин Лашет в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (цитата по ТАСС). Он призвал немедленно освободить господина Навального. «Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого»,— добавил глава ХДС.

Он напомнил, что Германия получает газ из России на протяжении 50 лет и эта ситуация сохранится в «обозримом будущем». «Мы будем нуждаться и в обозримом времени в газе, пока не сможем покрыть наши потребности в энергоносителях за счет возобновляемых источников»,— сказал Армин Лашет.

По его словам, по-прежнему наблюдаются «скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия, на востоке Украины». Господин Лашет отметил, что в основном санкции были приняты за «противозаконную аннексию Крыма». «Что касается Минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет»,— уточнил он и добавил, что непризнание Крыма российской территорией остается позицией Германии и Запада.

16 января делегаты съезда ХДС избрали Армина Лашета на должность своего нового лидера, до этого партией почти два десятилетия руководила Ангела Меркель. Господин Лашет ранее был премьер-министром федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Герр Лашет — преемник фрау Меркель».