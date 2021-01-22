В Красноярске задержали координатора штаба Навального

Координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Красноярске Анастасию Корсакову задержали. Завтра, 23 января, сторонники политика планируют выйти на акцию в его поддержку.

Как сообщила сама госпожа Корсакова, ее задержали сотрудники ДПС и везут в ОВД №7. На каком основании задержана координатор, неизвестно.

Накануне акции координаторы местных штабов оппозиционера, а также сотрудники ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) были задержаны в более чем 20 городах. Основанием для задержания стали их призывы к участию в несогласованных акциях. Также задержана и арестована на девять суток пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш. Юрист ФБК Любовь Соболь оштрафована на 250 тыс. руб.

Правоохранительные органы предупредили о недопустимости участия в несогласованных акциях и напомнили об ответственности, предусмотренной за участие в них. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокирует сайты с призывами выйти на акцию. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов к участию в акциях 23 января.

Как власть и оппозиция готовятся к протестам — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».