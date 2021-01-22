Бывший акционер банка Прохорова заявил о потере доли без компенсации

Бывший гендиректор «Связьинвеста», ныне совладелец Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко заявил, что потерял свою долю 6,5% акций банка и узнал об этом только из официальной отчетности Банка России (ЦБ), пишет Forbes. 100% долей «Ренессанс Кредита» консолидировала группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, единственным собственником банка стало ООО «Казначей-Финансинвест», следует из данных ЦБ.

До реструктуризации ОНЭКСИМу принадлежали 86% долей банка, 7,5% принадлежали совладельцу ГК «Меркурий» Игорю Кесаеву, еще 6,5% числились за Евгением Юрченко. Он заявил, что никаких выплат за свою долю он не получил, а о смене структуры владения, в результате которой он выбыл из числа бенефициаров банка, его не уведомили.

Совладельцем «Ренессанс Кредита» господин Юрченко стал в 2013 году. За все это время банк выплатил дивиденды один раз — 300 млн руб. в 2019 году. Но их господин Юрченко также не получил. По его словам, он сейчас ведет переговоры с группой ОНЭКСИМ, но если они не приведут к урегулированию ситуации, то он будет обращаться с претензиями в суд.

В ОНЭКСИМе заявили, что действия в холдинговых структурах банка проводились в соответствии с российским и международным правом. «Насколько мы знаем, в суд с жалобами на наши действия никто не обращался. Все по закону и в соответствии с бизнес-логикой»,— приводит Forbes комментарий компании.

«Ренессанс Капитал» специализируется на пограничных и развивающихся регионах мира, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке. До 2008 года являлся одним из крупнейших российских инвестиционных банков. Имеет подразделения в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. По размеру активов на 1 декабря 2020 года банк занимал 46-е место в России (162,5 млрд руб.), а по капиталу — 35-е (32,7 млрд руб.). По оценке издания, стоимость банка составляет $235 млн. Исходя из этого доля Евгения Юрченко может стоить $15 млн.

О банке — в материале “Ъ” «"Ренессанс Капитал" вспомнил богатое прошлое».