Ленинский район Ульяновска остается лидером по заболеваемости COVID-19

По данным регионального управления Росприроднадзора (РПН), более 50% заражений COVID-19 в Ульяновской области приходится на областной центр, где всего с момента начала пандемии по состоянию на пятницу зафиксировано 24128 случаев (3,84%) от численности населения города. Из городов и райцентров региона выше зараженность только в Димитровграде, где общее количество заражений (6254) составляет 5,52% от численности населения города.

Из районов Ульяновска самая сложная ситуация в центральном Ленинском районе – 5,58% от численности района (6150 случаев). На втором месте по уровню зараженности Железнодорожный район (4,07%), третьим по этому показателю в неофициальном рейтинге стоит Засвияжский район (3,35%). Лучше всего ситуация в Заволжском районе Ульяновска, где общее количество заражений составляет 3,29% от численности района.

Из районов области наиболее сложная ситуация с Карсунском районе, с которого в апреле минувшего года и началось распространение инфекции. В этом районе количество заражений составило 6,05% от численности населения (1303 случая). К районам с относительно напряженной ситуацией по относительному количеству заражений также относятся Мелекесский (4,67%), Сенгилеевский (4,27%), Барышский (4,17%).

По данным управления РПН, в общем числе заражений наибольшая доля лиц в возрасте от 50 до 65 лет – 31,39%. Жителей региона в возрасте 30-49 лет – 29,61%, граждане возраста 65 лет и старше составляют 22,36% от общего числа зараженных. Молодые люди в возрасте 18-29 лет составляют 8,29% от числа зараженных, дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет – 6,53%.

Сергей Титов, Ульяновск