Виктор Мартынов Фото: Пресс-служба

Основатель компании BELGRAVIA YACHTS: организация уникальных путешествий для успешных людей, безупречный сервис и абсолютное душевное спокойствие.

— Как вы оказались в яхтенной индустрии и почему решили заняться этим бизнесом?

— В 2018 году друзья пригласили провести отпуск на яхте в Средиземном море. Это была роскошная суперяхта с экипажем из десяти человек, которые заботливо обслуживали нашу компанию. Я получил несравненный опыт и твердо решил, что займусь яхтами. Мне вообще нравится заниматься сервисными бизнесами: концентрация на мельчайших деталях, превосходство ожиданий и, конечно, общение с успешными людьми. Поэтому случилась любовь с первого взгляда или даже «химия».

— В чем концепция, на кого вы ориентируетесь?

— На самые взыскательные предпочтения клиентов. Жизнь коротка, чтобы заниматься чем-то посредственным: впечатляющий сервис, гастрономия мирового класса, водные развлечения и, главное, душевное спокойствие в полной безопасности. У меня самого хорошее представление о том, что такое люкс, роскошь и изысканность. Я гедонист и хорошо понимаю, где настоящая услуга, а где подобие.

Опыт измеряется в событиях Фото: Jeff Brown

Немного деталей: около года мы прописывали регламенты обслуживания: как это видим, как сделать лучше, чем у других, привлекали консультантов, маркетологов, тестировали конкурентов, советовались с коллегами по рынку, собирая по крупицам лучшие идеи и кейсы.

Все началось с разработки дизайна, визуальной упаковки предложений, каталогов, листов клиентских предпочтений, выстраивания маркетинговых образов. Это действительно большая, кропотливая и дорогостоящая работа — чтобы вы понимали, на подготовительном этапе мне пришлось продать квартиру в Цюрихе и все вложить в проект. Но сейчас я уверен, что реализация в полной мере будет превосходить уровень ожиданий. Кроме того, мне есть с чем сравнивать, есть правильные ориентиры.

Важно, что на подготовительном этапе были интегрированы строгие требования MYBA — Средиземноморской ассоциации яхтенных брокеров. Чтобы стать полноправным членом MYBA, потребуется определенное время: необходимо подтвердить следование стандартам профессиональной этики и правилам, наличие определенных навыков.

— Довольно сложное время для бизнеса, вы не боитесь так рисковать?

— Время сыграло нам на руку: за два года мы наработали достаточную компетенцию, чтобы после окончания всех локдаунов и снятия ограничений по перемещению быстро влиться в рынок. Но даже за летний сезон 2020 года нам удалось организовать два недельных чартера на лодках 36 и 55 метров. Считаю, что это неплохой результат.

Подлинная свобода Фото: Blueiprod

С другой стороны, уже сейчас видны признаки оживления рынка. Мы это видим в том числе по другим бизнесам: при появлении возможности клиенты стараются взять бизнес-джет и на выходные слетать за границу. Для обладателей ВНЖ это не составляет сложностей.

В каком-то смысле карантин стал катализатором. Предпринимателям нужна эмоциональная перезагрузка, но при этом они стараются не контактировать с большим количеством людей. Получается, отдых на яхте — идеальное место, своего рода Ноев ковчег. Уже сейчас можно отправиться в Турцию, ЮАР, Индонезию, Таиланд, Французскую Полинезию. Много лодок на Карибах — остались еще с прошлого сезона.

Никогда нельзя останавливаться, и я верю, что для предприимчивых людей сейчас подходящее время. Мы отправляемся в путешествие — создавать историю, свой незабываемый опыт.

— А как вы планируете привлекать клиентов?

— Отличный вопрос. В каком-то смысле именно клиенты подтолкнули заняться яхтами. Объясню: покупатели, для которых мы уже делали поставки воздушных судов (это крупные сделки), начали обращаться за рекомендациями по яхтам. Они были уверены, что у нас множество наработанных контактов в этой сфере. Первый раз-два это показалось совпадением, а потом мы заручились их поддержкой и стартовали. Причем самый первый чартер в 2018 году нам помог организовать один из клиентов — владелец 35-метровой яхты, базирующейся в Италии. Фактически наработки в авиационной сфере по поставке воздушных судов и безупречная репутация — это основной источник нашей клиентской базы.

— То есть вы не будете создавать конкуренцию на столь консервативном яхтенном рынке?

— Знаете, мы настолько увлечены своим делом, что даже не думаем об этом. Мы за конструктивную работу, прозрачное и эффективное взаимодействие с другими участниками рынка.

После всей этой пандемии, поверьте, если что-то и вернется на круги, то уже какие-то новые, в новом витке развития клиентского сервиса, отношений с партнерами, новом формате предоставления услуг. Мне нравятся суперяхты — это любовь и страсть, они будоражат сознание, драйвят.

— Какие яхты доступны в аренду?

— Сейчас это 17 моторных и одна парусная, размером от 34 до 55 метров. Роскошные яхты, рассчитанные на 8–12 гостей. Брокеры знают их досконально.

Стоимость недельного отдыха начинается от €100 тыс.

— Вы будете специализироваться на каких-то определенных чартерных направлениях?

— Летом — традиционно Средиземное море (Франция, Испания, Италия, Греция, Турция), зимой — Карибский бассейн (Виргинские, Подветренные и Наветренные острова). Мы отлично разбираемся в этих направлениях, но не ограничиваемся только ими. Например, сейчас под клиента прорабатываем запрос по норвежским фьордам.

Впечатления вне времени Фото: Blueiprod

Отправляйтесь за впечатлениями, осваивайте новые виды спорта, наслаждайтесь релаксацией и оздоровлением. Опыт измеряется в событиях. BELGRAVIA YACHTS создаст незабываемый опыт на всю жизнь.