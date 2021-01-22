Низкооплачиваемые британцы стали терять работу вдвое чаще, чем высокооплачиваемые

По данным исследования, проведенного независимым британским исследовательским центром Institute for Employment Studies и фондом Standard Life Foundation, низкооплачиваемые британские работники теряли работу во время пандемии вдвое чаще, чем высокооплачиваемые. К низкооплачиваемым работникам исследователи относят тех, чей заработок в Лондоне из расчета на один час рабочего времени составляет менее £10,85, а за пределами столицы — менее £9,5 в час.

В среднем за квартал с начала пандемии пришлось сменить работу 5% низкооплачиваемых работников и лишь 2% высокооплачиваемых. В докладе также отмечается, что в ходе текущего карантина в стране примерно две трети всех низкооплачиваемых работников — а это около 4 млн человек — либо были отправлены во временные неоплачиваемые отпуска, либо были заняты меньше, чем обычно, теряя, таким образом, в зарплате.

Исследователи объясняют такую ситуацию тем, что значительная часть низкооплачиваемых рабочих мест сосредоточена в отраслях, которые понесли наибольшие потери от пандемии и карантинных мер: предприятия общественного питания, гостиницы, строительство. При этом авторы доклада подчеркивают, что даже в отраслях, на которые локдауны повлияли не так сильно, больше всего от потери заработков пострадали именно низкооплачиваемые сотрудники.

Евгений Хвостик