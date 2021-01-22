«Русхлеб Исследования» вошли в группу Puratos

Компания ООО «Русхлеб Исследования» присоединилась к одному из ведущих мировых производителей ингредиентов для хлебопекарной, кондитерской и шоколадной промышленности — бельгийской группе Puratos.

Как сообщили в пресс-службе компании, «Русхлеб Исследования» были приобретены с целью дальнейшего расширения ассортимента заквасок локального производства и укрепления позиций лидерства в хлебопекарном сегменте в России и странах СНГ. Сумма сделки при этом не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сделка позволит европейской компании укрепить позиции на российских рынках хлебобулочных и кондитерских изделий с оборотом 1,5 трлн руб. в год.