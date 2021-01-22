С родителей школьников на Урале взыскали 100 тысяч рублей за публикацию фотожабы с учителем

В Туринске (Свердловская область) судебные приставы взыскали 100 тыс. руб. компенсации морального вреда с родителей школьников, оскорбивших учителя, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По данным службы, ученики отредактировали фото учителя в виде, задевающем ее честь и достоинство, а затем разместили его в соцсетях. Учительница обратилась в суд.
Суд вынес решение о компенсации морального вреда в размере 25 тыс. руб. с каждого родителя как представителя несовершеннолетнего, не имеющего самостоятельного дохода. Должникам были вручены квитанции об оплате. Сейчас задолженность взыскана в полном объеме.