С родителей школьников на Урале взыскали 100 тысяч рублей за публикацию фотожабы с учителем

В Туринске (Свердловская область) судебные приставы взыскали 100 тыс. руб. компенсации морального вреда с родителей школьников, оскорбивших учителя, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным службы, ученики отредактировали фото учителя в виде, задевающем ее честь и достоинство, а затем разместили его в соцсетях. Учительница обратилась в суд.

Суд вынес решение о компенсации морального вреда в размере 25 тыс. руб. с каждого родителя как представителя несовершеннолетнего, не имеющего самостоятельного дохода. Должникам были вручены квитанции об оплате. Сейчас задолженность взыскана в полном объеме.

Михаил Мананников