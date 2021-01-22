В Тюменской области выявили 159 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 159 человек, сообщил информационной центр по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе выявлено 26 876 случаев заражения COVID-19, более 25 тысяч человек уже выздоровели, 233 пациента скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 513 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 677 352 человек, более 3 млн пациентов выздоровели, 68 412 человек скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников