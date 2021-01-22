В Волгоградской области на благоустройство территорий направили 700 млн рублей

В Волгоградской области на благоустройство территорий в 2021 году выделили более 700 млн руб., средства получат 19 городов. Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Финансы получат Волгоград, Волжский, Камышин, Фролово, Михайловка, Урюпинск, Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Котельниково, Ленинск, Котово, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Серафимович, Краснослободск, Суровикино и Петров Вал.

Благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» в Волгограде благоустроят бульварную зону по проспекту Жукова, пешеходную зону по улице Титова в Краснооктябрьском районе, площадь у Царицынской оперы в Центральном районе. В Тракторозаводском районе обновят пешеходную зону по улице Дзержинского. В настоящее время уже завершается отбор подрядных организаций, уточнили в комитете ЖКХ.

Мария Шахрай