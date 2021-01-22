В Ярославской области за год побывали почти 4 млн туристов

Объем туристического потока в Ярославскую область за 2020 год составил более 3,9 млн человек, сообщили в региональном департаменте туризма. В сообщении отмечается, что по сравнению с 2019 годом турпоток снизился на 955 тыс. человек, или на 20%.

По словам заместителя председателя областного правительства Максима Авдеева, на снижение числа туристов повлияла пандемия коронавируса, однако в условиях антивирусных ограничений туристическую отрасль удалось сохранить.

«Более того, у туриндустрии открылись новые возможности. Из ключевых – рост внутреннего туризма, появление программы кешбэка, грантов от Ростуризма и мер по поддержке отрасли как наиболее пострадавшей от COVID-19»,– отметил господин Авдеев, уточнив, что новый импульс развитию туротрасли должен придать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который планируется запустить в 2021 году.

Антон Антонов