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Директором Российской национальной библиотеки в Петербурге назначен бывший глава музея Суворова

Новым директором Российской национальной библиотеки (Публичной библиотеки) в Петербурге назначен бывший директор музея имени А.В. Суворова Владимир Гронский. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным интернет-издания, контракт господина Гронского рассчитан на пять лет. При этом на сайте РНБ в качестве руководителя пока значится доктор юридических наук, бывший преподаватель юридического факультета СПбГУ Александр Вершинин. О его дальнейшей карьере в сообщении не уточняется.

Что касается Владимира Гронского, то он возглавлял музея Суворова в Петербурге с 2013 года.

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