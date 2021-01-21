Курганское УМВД предупредило об ответственности за участие в акции в поддержку Навального

УМВД России по Курганской области опубликовало предупреждение об ответственности граждан за участие в несанкционированных акциях. В полицейском главке отмечают, что предостережение опубликовано в связи с распространением в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января. Речь идет о шествии в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, которое пройдет в областном центре в рамках всероссийской акции протеста.

В УМВД отмечают, что «за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», и «попытки провести несанкционированное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Позавчера в местном штабе оппозиционера сообщили, где состоится встреча участников не согласованной с властями акции в поддержку Алексея Навального. Шествие планируют начать в 14 часов от кинотеатра «Россия».