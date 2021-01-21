В Усть-Лабинске ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Маяк» на 24 квартиры

В Усть-Лабинске ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Маяк» на улице Ленина. Об этом сообщил в своем Instagram первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Пятиэтажный долгострой на 24 квартиры от застройщика ООО «КраснодарМасштабСтрой» планировали сдать около двух лет назад. Причины задержки, по словам господина Алексеенко, не были глобальными, но на устранение проблем потребовалось время. В результате все недочеты на объекте полностью устранены.

В прошлом году в регионе восстановили права дольщиков более чем по 100 объектам. В планах на 2021 год восстановить права более 30 тыс. дольщиков.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре к вводу в эксплуатацию готовят восемь проблемных жилых комплексов. Объекты планируют сдать к весне 2021 года.

Наталья Решетняк