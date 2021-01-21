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В 2020 году экспорт зерна через порты Кубани увеличился на 36%

В 2020 году экспорт зерна и продуктов его переработки через пункты пропуска Краснодарского края составил 36,6 млн т, что на 36% больше по сравнению с показателями 2019 года. Данные приводит пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основную долю экспорта занимает пшеница -  29,4 млн т или  80% от общего объема. Остальное - ячмень, кукуруза, продукты зерновой переработки. Зерно экспортировалось в 120 стран, основными импортерами выступают Египет, Турция, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Как писал "Ъ-Кубань", за шесть месяцев текущего года через пункты пропуска Краснодарского края экспортировано 12 539 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в 108 стран мира.

Наталья Решетняк


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