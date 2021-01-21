KLM дополнительно сократит 800–1000 сотрудников

Нидерландская авиакомпания KLM планирует сократить еще 800–1000 сотрудников, сообщает Le Figaro. Таким образом, из-за пандемии COVID-19 компания сократит в общей сложности до 6 тыс. человек.

Авиакомпания была вынуждена пойти на сокращение персонала еще в середине 2020 года, чтобы получить государственную поддержку. Тогда перевозчик обязался сократить порядка 20% штата, это около 5 тыс. человек.

Однако непрекращающаяся пандемия COVID-19 привела к тому, что финансовое состояние авиакомпании не улучшается, несмотря на сокращения. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка KLM сократилась на 52%, до €3,99 млрд, а чистый убыток группы Air France--KLM уже превысил €6 млрд. Теперь компания готова расстаться еще с несколькими сотнями сотрудников, в том числе пилотами.

Кирилл Сарханянц