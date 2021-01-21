Фильм о «дворце Путина» назвали самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube

Количество просмотров фильма Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки», опубликованного на YouTube 19 января, по данным на 19:30 21 января превысило 45,3 млн просмотров.

«Данное видео побило рекорд русскоязычного YouTube по количеству просмотров за первые 48 часов после публикации»,— заявили “Ъ” в крупной международной медиасети по работе с инфлюенсерами. «Это самое быстронабирающее просмотры видео за последние несколько лет, даже на фоне шумих вокруг эстрады, Тимати и Моргенштерна»,— говорит топ-менеджер одной из крупнейших рекламных групп.

Представитель платформы Bloggerbase, которая отслеживает топовые видео по динамике просмотров в русскоязычном и англоязычном сегментах, отметил, что с момента публикации видео удерживается на первой позиции как в русскоязычном, так и в англоязычном сегментах, 19 января количество просмотров составляло 12,8 млн, 20 января — 22,4 млн, 21 января на 15:35 — 7,8 млн. «Можно утверждать, что 20 января динамика количества просмотров достигла своего пика»,— добавил представитель Bloggerbase.

«44 млн просмотров за несколько дней — это фантастическая цифра для неразвлекательных видео на российском YouTube»,— говорит SMM-директор агентства Blacklight Антон Ангел. Он отмечает, что в декабре 2020 года YouTube раскрывал рейтинг самых популярных видео, загруженных в 2020 году, без учета музыкальных видео, трейлеров и детского контента. «Самыми популярными роликами в прошлом году были "ЧБД" с Лолитой и Дудем, 29 млн просмотров, интервью с Лешей Щербаковым у Дудя, 22 млн просмотров, и Моргенштерн у Урганта, 24 млн просмотров. И это количество просмотров они набирали практически целый год»,— говорит он. В пресс-службе Google отказались комментировать актуальный топ просмотров на YouTube.

В расследовании «Дворец для Путина» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. По утверждению фонда, комплекс строят для Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявлял, что не знаком с публикацией. «Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике»,— сказал господин Песков изданию.

Валерия Лебедева