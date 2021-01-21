Бывших ульяновских министров осудили как махинаторов

В Ульяновске к различным срокам лишения свободы приговорены двое экс-министров здравоохранения региона, бывший зампред регионального заксобрания и руководители АО «Ульяновскфармация». Все они признаны судом виновными в мошенничестве при госзакупках товаров для нужд регионального здравоохранения. Подсудимые своей вины не признали. Адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных и намерены обжаловать приговор.

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор по резонансному уголовному «Ульяновскфармации». Его фигурантами являются бывшие гендиректор АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган, региональные министры здравоохранения Павел Дегтярь и Рашид Абдуллов, а также бывший вице-спикер регионального заксобрания и председатель комитета по соцполитике, экс-заместитель секретаря реготделения «Единой России» Игорь Тихонов. Все они обвиняются в мошенничестве при закупках медицинских товаров для нужд здравоохранения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Следствие вело ГСУ СКР. О возбуждении уголовного дела оно сообщило в конце июня 2018 года. По версии следствия, «не позднее мая 2017 года соучастники объединились для совершения хищения денежных средств, выделяемых на реализацию государственных программ Ульяновской области в сфере здравоохранения», «Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение», пресекали попытки проведения больницами самостоятельных закупок (только совместные, через министерство), «оказывали давление на руководителей лечебных учреждений, грозя привлечением к ответственности и увольнениями», делали так, что победителем торгов становилось государственное АО «Ульяновскфармация».

В результате отсутствия конкуренции на торгах госконтракты «заключались по завышенным ценам исключительно с АО "Ульяновскфармация", «а последующее хищение происходило исходя из разницы цен по контракту и фактических цен».

Всего группе вменяется хищение 11,931 млн руб., из них 2,289 млн руб.— при закупках кислорода при министре Павле Дегтяре и 9,641 млн руб.— при закупках медизделий при министре Рашиде Абдуллове.

Следствие заявляло, что эти деньги были «в последующем переведены на организации, аффилированные с Коганом, общее руководство которыми осуществляется фигурантами дела».

Напомним, АО «Ульяновскфармация» до возбуждения уголовного дела было крупнейшей в регионе сетью госаптек с комплексом складских помещений, которая помимо отпуска препаратов занималась закупками лекарств и медизделий для нужд учреждений здравоохранения, в том числе льготных. Компания создана на базе ОГУП «Фармация» в 2009 году с целью централизованных закупок, что, по мнению облправительства, должно было за счет больших объемов снизить цены на лекарства.

Подсудимые своей вины не признали. Суду они заявляли, что лишь исполняли свои должностные обязанности, действуя в рамках законодательства, что сами по себе совместные торги не запрещены и в определенных случаях даже рекомендованы. Представитель гособвинения

Максим Фролов пояснил “Ъ”, что совместные торги законны, но незаконным было принуждение главврачей к проведению совместных торгов и создание неконкурентных условий, при которых товары закупались по завышенным ценам.

Впрочем, он подтвердил, что, «до сих пор действует распоряжение губернатора от 2014 года (№712), которым рекомендуется проведение совместных торгов, на что и ссылались подсудимые министры.

Адвокаты обвиняемых настаивают на невиновности их подзащитных. По словам адвоката экс-министра Рашида Абдуллова Натальи Якуповой, «отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления». По ее словам, никаких доказательств вывода и присвоения денежных средств обвинением представлено не было, «более того, фирмы, через которые якобы перечислялись деньги, постепенно вообще исчезли из окончательного обвинения, поскольку никаких схем вывода средств обнаружено не было».

Конкретных фактов сговора, утверждают адвокаты, также «не было представлено, а продемонстрированная "прослушка" лишь подтвердила это, показав, что все разговоры шли на обычные рабочие темы».

«Самого события хищения нет, никаких откатов никто нигде не нашел. В то же время в суде звучало много фактов, оправдывающих наших подзащитных, но они почему-то не были приняты судом во внимание»,— сказал “Ъ” адвокат Игоря Тихонова Сергей Логинов.

Господин Фролов в беседе с “Ъ” подтвердил, что схема хищения и факты присвоения денежных средств в суде не были представлены, но пояснил, что «на хищение указывает сама разница между закупочной и рыночной ценами».

Гособвинение настаивало на наказании для обвиняемых в виде лишении свободы на сроки от четырех до шести с половиной лет. Суд согласился с доводами обвинения, придя к выводу, что сговор все же был, а разница между ценами рынка и контрактов «похищалась и распределялась между участниками группы».

Игорь Тихонов приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб.

Рашид Абдуллов — к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб.

Ольга Кузнецова — к трем с половиной годам условно со штрафом в размере 700 тыс. руб.

Евгений Коган — к четырем годам условно со штрафом в размере 800 тыс. руб.

Павел Дегтярь — к двум с половиной годам условного наказания со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Адвокаты подсудимых заявили, что намерены обжаловать приговор. В прокуратуре Ульяновской области отметили, что обвинение требовало реальных сроков лишения свободы, в связи с чем после изучения полного текста приговора будет принято решение о внесении апелляционного представления.

Сергей Титов, Ульяновск