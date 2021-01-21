На строительство причалов Новороссийской ВМБ направят более 2 млрд рублей

Более 2 млрд руб. направят на строительство и ввод в эксплуатацию причальных стенок на Новороссийской военно-морской базе (Геопорт). Соответствующие аукционы размещены на портале госзакупок. Стоимость контрактов составляет 1,9 млрд руб. и 575,5 млн руб.

В рамках строительно-монтажных работ завершат второй этап четвертого и третьего пускового комплекса (причальная стенка для судов обеспечения и реконструкция причала 1В).

Заказчиком выступает Министерство обороны РФ, генеральным подрядчиком — ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». Победителем тендеров стало ООО «Новоростехфлот». Срок окончания работ - 2021 и 2022 год.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новоростехфлот» зарегистрировано в Новороссийске в 2005 году. Основным видом деятельности компании является строительство гидротехнических сооружений. Бенефициар - Анатолий Сахно, руководитель - Борис Бурханов. Выручка компании в 2019 году составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млн руб.

По данным сайта ООО «Новоростехфлот», заказчиками компании являются: ФГУП «Росморпорт», ФГУП УССТ-4 Спецстроя России, ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ЗАО «Геленджикский морской порт» и др.

Геопорт в Цемесской бухте Новороссийска начали строить в 2005 году в рамка федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в период 2005-2020 гг». В военной гавани построены пять стационарных причалов и один плавучий длиной 150 м. Геопорт способен принять 100 боевых кораблей, включая подводные лодки. Строительство одного из самых сложных участков строительства - глубоководного, началось в 2008 году. Глубина, на которой велись гидротехнические работы - 27 метров, что является рекордом для нашей страны.

Наталья Решетняк