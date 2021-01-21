На базе отдыха в станице Голубицкой потушили пожар площадью 100 квадратных метров

Спасатели ликвидировали крупный пожар, который произошел 21 января на базе отдыха в станице Голубицкой Темрюкского района.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании на улице Курортная поступило в 14.53. Спустя 11 минут прибывшие на место пожарные подразделения установили, что горит крыша административного здания на площади около 100 кв. м.

В 15.10 огонь удалось локализовать, а в 16.13 ликвидировать. К тушению привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Как писал "Ъ-Кубань", причиной пожара в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу Анапа. Огонь охватил площадь около 120 кв. м. Горели аттракционы «Дом вверх дном» и парка динозавров «Затерянный мир».

Наталья Решетняк