Новым начальником Краснодарской таможни назначена Наталья Полосухина

Полковник таможенной службы Наталья Полосухина назначена новым начальником Краснодарской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ о ее назначении подписан 12 января 2021 года, к своим обязанностям она приступила 20 января. Сегодня, 21 января, ее представили сотрудникам Краснодарской таможни.

Наталья Полосухина родилась в 1972 году в Петропавловске-Камчатском, имеет два высших образования. В 1994 году окончила Камчатский государственный педагогический институт (математика, информатика и вычислительная техника, учитель), в 2004 – Владивостокский филиал Российской таможенной академии (таможенное дело, специалист таможенного дела).

В органах таможни работает с 1995 года. За время работы занимала должности начальника таможенного поста Морской порт Петропавловск-Камчатский, заместителя начальника Камчатской таможни по экономической деятельности, первого заместителя начальника Камчатской таможни и начальника Камчатской таможни.

До октября 2020 года Краснодарскую таможню возглавлял генерал-майор Игорь Каплуновский. Как сообщал “Ъ-Кубань”, его назначили на эту должность в ноябре 2016 года. 29 октября 2020 года Игорь Каплуновский был назначен начальником Центральной акцизной таможни.

Алексей Белянин