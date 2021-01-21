ЦИАН собрался на IPO

Один из крупнейших российских сервисов объявлений недвижимости ЦИАН начал подготовку к выходу на биржу. Компания может провести IPO в 2022 году. Рынок сейчас высоко оценивает подобные сервисы, но проблемой может стать растущая конкуренция с Avito и другими компаниями, полагают аналитики.

ЦИАН может провести IPO на американской бирже в 2022 году, рассказал агентству Bloomberg партнер инвестфонда «Эльбрус Капитал» (один из основных акционеров сервиса) Дмитрий Крюков. По его мнению, в ближайшем будущем актив может быть оценен в $1 млрд.

«ЦИАН действительно планирует выйти на IPO, и в данный момент мы начинаем подготовку к этому процессу»,— подтвердили “Ъ” в пресс-службе сервиса, не став раскрывать сроки, биржу и предполагаемый объем размещения.

Гендиректор ЦИАН Максим Мельников в интервью “Ъ” в марте 2020 года также рассказывал, что компания рассматривает выход на биржу. «Один из способов повышения ликвидности для совладельцев ЦИАН — выход на публичные рынки. Для этого нужно еще пару лет поработать, но кейс вполне реалистичный»,— отмечал тогда он.

Сейчас ЦИАН — один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости в России. По данным SimilarWeb, в декабре у сайта cian.ru было 27,3 млн посещений. Выручка юридического лица сервиса ООО «Айриэлтор», по данным Kartoteka.ru, в 2019 году составила 3,6 млрд руб. при чистом убытке 597 млн руб. В базе ЦИАН сейчас более 28 тыс. предложений с арендой квартир в Москве. Для сравнения, у Avito их 22 тыс., у принадлежащего Сбербанку «ДомКлик» — 9,2 тыс., у «Яндекс.Недвижимости» — 7,5 тыс.

Основные акционеры ЦИАН — «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. Они также владеют 37,3% и 13,9% соответственно в сервисе HeadHunter, который успешно вышел на NASDAQ в мае 2019 года. Капитализация HeadHunter составляет $1,49 млрд.

Сейчас рынок достаточно дорого оценивает различные агрегаторы и маркетплейсы, так что и размещение ЦИАН имеет шансы быть успешным, говорит инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Однако сейчас у ЦИАН есть сильные конкуренты в лице Avito и «Яндекс.Недвижимости» и «монетизация в таких конкурентных условиях сложна», отмечает он.

У ЦИАН могут быть схожие с HeadHunter факторы инвестиционной привлекательности, считает аналитик BCS Global Markets Мария Суханова. Во-первых, это ставка на переток аудитории в онлайн-каналы в профильной сфере, а во-вторых, возможность для сервиса нарастить присутствие в регионах и сегментах, где его доля исторически невелика. По словам аналитика, основной риск для ЦИАН сейчас — возросший за последние годы уровень конкуренции, так как «вопрос в том, насколько компания сможет наращивать долю в таких условиях».

Дмитрий Шестоперов