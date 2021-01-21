Обвиняемого в мошенничестве депутата ЗСК Андрея Сигидина перевели под домашний арест

Октябрьский районный суд Краснодара изменил меру пресечения депутату Законодательного собрания и бывшего гендиректора ООО «Краснодар Сити» Андрею Сигидину. Решением суда он переведен под домашний арест, рассказал “Ъ-Кубань” адвокат парламентария Алексей Аванесян.

Как следует из документов суда, решение о смягчении меры пресечения обусловлено тем, что господин Сигидин был уволен из ООО «Краснодар Сити» и не принимает участия в деятельности организации. Кроме того, он начал сотрудничать со следствием и «давать показания в отношении иных лиц, причастных к противоправной деятельности в организации», которые нашли подтверждение при расследовании дела. В то же время, утверждает Алексей Аванесян, господин Сигидин не признает своей вины в том, что обманул дольщиков многоквартирного дома.

Тем не менее, суд счел, что, оставаясь на свободе, Андрей Сигидин может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, скрыться от органов суда следствия, поэтому именно домашний арест выбран в качестве меры пресечения. Депутату запрещено покидать место проживания за исключением вызова к следователю. Также ему запретили общаться со свидетелями и другими обвиняемыми по уголовному делу, получать и отправлять корреспонденцию, использовать средства связи и интернет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, парламентарий с 2013 года был гендиректором ООО «Краснодар Сити» которая с августа 2015 года начала возводить жилой дом по шоссе Нефтяников в Краснодаре. С сентября 2017 года руководитель застройщика был избран депутатом Заксобрания. Следствие полагает, что Андрей Сигидин и другие лица с помощью мошеннических действий похитили у участников долевого строительства более 230 млн руб.

В мае 2020 года Андрей Сигидин был задержан, тогда же ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Кубани по казачеству и военным вопросам Сергея Пуликовского. Его заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следователи утверждали, что, используя свое должностное положение и авторитет, способствовал продвижению коммерческих интересов ООО «Краснодар Сити» через свое доверенное лицо. Вместе с тем от деятельности данного предприятия он получал часть дохода, которую расходовал по своему усмотрению.

Алексей Белянин