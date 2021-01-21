Жительница Новороссийска получила три года колонии за истязание сына

Приморский районный суд Новороссийска назначил 3 года и 1 месяц колонии общего режима местной жительнице, обвиняемой в истязании своего шестилетнего сына и неисполнении обязанностей его по воспитанию (ст. 117 и ст. 156 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Суд установил, что в течении почти всей жизни мальчика мать систематически причиняла ему телесные повреждения, а также не занималась его воспитанием и не следила за его здоровьем. В результате у ребенка появились задержки в развитии.

Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Семью поставили на учет, также рассматривается иск о лишении осужденной матери мальчика родительских прав.

Отмечается, что прокуратура внесла представления главе Новороссийска, начальнику УМВД РФ по городу и министру здравоохранения Краснодарского края. По результатам их рассмотрения виновных в произошедшем чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как писал “Ъ-Кубань”, в апреле прошлого года в квартире, где жил мальчик, началось затопление. Ребенок находился там один, на его теле были многочисленные ушибы. Мальчика изъяли из семьи и доставили в больницу. Дело об избиении мальчика матерью взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Виктория Колганова